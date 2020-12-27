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Трамп призвал однопартийцев бороться за пересмотр итогов выборов

Автор: Артур Родивилов

Действующий президент США Дональд Трамп призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться за оспаривание итогов выборов. В Вашингтоне 6 января состоится заседание коллегии выборщиков для окончательного утверждения результатов.

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Об этом Трамп сообщил у себя в Twitter.

Трамп вновь подверг критике американские судебные инстанции, Министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом.

"Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы", - написал он.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

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