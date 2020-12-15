Представители Трампа организовали альтернативное голосование выборщиков

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил в понедельник, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков. Его результаты будут переданы в Конгресс США.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, это необходимо для того, чтобы при выигранных исках в судах они могли "направить эти альтернативные итоги голосования выборщиков на утверждение", это нужно, чтобы "все юридические возможности оставались в нашем распоряжении".

"Единственная дата в конституции - 20 января, поэтому у нас достаточно времени, чтобы исправить ошибки этих нечестных итогов выборов и утвердить Дональда Трампа победителем на них", - сказал Миллер.

Джо Байдена побеждает на выборах президента в США. Он, по предварительным подсчетам выборщиков, набирает на выборах 302 голоса при необходимых 270 из 538 голосов. Конгресс должен утвердить итоги голосования выборщиков 6 января, инаугурация нового президента должна состояться 20 января.

Трамп не признает поражения на прошедших выборах и пытается оспорить победу Байдена в судах, но его попытки не увенчались успехом.

Накануне Трамп проиграл федеральный судебный процесс. Он просил суд признать недействительными результаты выборов в Висконсине.