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Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах в США, - CNN

Вашингтон, Вторник 15 декабря 2020 09:01
Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах в США, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах. Согласно голосованию выборщиков победу на выборах президента США одержал Джо Байден.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Некоторые советники Белого дома заявили, что Трамп в частном порядке признал, что не останется на второй срок, даже несмотря на попытки аннулировать результаты голосования через суд.

"Люди, близкие к Трампу, по-прежнему считают крайне маловероятным, что проигравший президент примет участие в инаугурации Байдена", - сообщает издание.

Напомним, вчера в США состоялось голосование выборщиков. Согласно результатам Коллегия выборщиков отдала 302 голоса Джо Байдену, тогда как у действующего президента Дональда Трампа - 232.

Как писало РБК-Украина, Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой". Также он осудил попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

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Новости Украины Политика Джозеф БайденДональд ТрампВыборы в США

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