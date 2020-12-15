Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах в США, - CNN

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах. Согласно голосованию выборщиков победу на выборах президента США одержал Джо Байден.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Некоторые советники Белого дома заявили, что Трамп в частном порядке признал, что не останется на второй срок, даже несмотря на попытки аннулировать результаты голосования через суд.

"Люди, близкие к Трампу, по-прежнему считают крайне маловероятным, что проигравший президент примет участие в инаугурации Байдена", - сообщает издание.

Напомним, вчера в США состоялось голосование выборщиков. Согласно результатам Коллегия выборщиков отдала 302 голоса Джо Байдену, тогда как у действующего президента Дональда Трампа - 232.

Как писало РБК-Украина, Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой". Также он осудил попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.