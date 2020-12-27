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Трамп закликав однопартійців боротися за перегляд підсумків виборів

Автор: Артур Родивилов

Чинний президент США Дональд Трамп закликав своїх однопартійців в Сенаті Конгресу боротися за заперечування підсумків виборів. У Вашингтоні 6 січня відбудеться засідання колегії вибірників для остаточного затвердження результатів.

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Про це Трамп повідомив у себе в Twitter.

Трамп знову піддав критиці американські судові інстанції, Міністерство юстиції, ФБР і виборчу систему США в цілому.

"Для сенаторів-республіканців настав час вийти вперед і боротися за президентство, як це робили б демократи, якби вони дійсно перемогли. Докази незаперечні", - написав він.

14 грудня колегія вибірників затвердила результати голосування на виборах президента США, згідно з якими Джо Байден стане новим президентом США.

РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування вибірників, результати якого направлять в Конгрес.

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Новини України Дональд ТрампВибори в США