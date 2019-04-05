Трамп призвал Китай и Россию сократить расходы на производство оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки, Россия и Китай могли бы сократить расходы на производство оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, в ходе переговоров с китайским вице-премьером Лю Хе в Вашингтоне Трамп посетовал на то, что США, Китай и Россия тратят слишком много денег на производство вооружений.

Трамп считает, что при сокращении статьи расходов, сэкономленные средства можна будет перенаправить в другие обасти и сферы.

Отметим, большая часть переговоров в Вашингтоне была посвящена обсуждению нового торгового соглашения между США и Китаем.

Напомним, ранее Трамп заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продвигаются хорошо, а американская экономика в настоящий момент демонстрирует сильные показатели.

По его словам, в США в нынешний момент совсем нет инфляции или же ее показатели очень малы.

Ранее Трамп также заявил, что торговые переговоры с Китаем продвигаются и окончательное соглашение, скорее всего, будет заключено. Тогда Трамп добавил, что его призыв на некоторое время оставить в силе пошлины на импорт китайских товаров не говорит о проблемах в переговорном процессе.