Трамп закликав Китай і Росію скоротити витрати на виробництво зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки, Росія і Китай могли б скоротити витрати на виробництво зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, в ході переговорів з китайським віце-прем'єром Лю Хе у Вашингтоні Трамп поскаржився на те, що США, Китай і Росія витрачають занадто багато грошей на виробництво озброєнь.

Трамп вважає, що при скороченні статті витрат, зекономлені кошти можна буде спрямувати в інші галузі і сфери.

Зазначимо, велика частина переговорів у Вашингтоні була присвячена обговоренню нової торгової угоди між США і Китаєм.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що торгові переговори між Вашингтоном і Пекіном просуваються добре, а американська економіка зараз демонструє сильні показники.

За його словами, в США в нинішній момент зовсім немає інфляції або ж її показники дуже малі.

Раніше Трамп також заявив, що торговельні переговори з Китаєм просуваються і остаточна угода, швидше за все, буде укладена. Трамп додав, що його призов на деякий час залишити в силі мита на імпорт китайських товарів не говорить про проблеми в переговорному процесі.