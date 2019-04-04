Трамп считает, что торговые переговоры с Китаем "продвигаются хорошо"

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

По словам Трампа, экономика США сейчас демонстрирует сильные показатели

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продвигаются хорошо, а американская экономика в настоящий момент демонстрирует сильные показатели. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

По его словам, в США в нынешний момент совсем нет инфляции или же ее показатели очень малы.

"Несмотря на ненужные и деструктивные действия, предпринимаемые ФРС, экономика выглядит очень сильно", - написал Трамп.

Также Трамп подчеркнул, что торговые переговоры с Китаем и обсуждение договоренностей в рамках нового соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады, "продвигаются хорошо".

Напомним, ранее Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем продвигаются и окончательное соглашение, скорее всего, будет заключено. Тогда Трамп добавил, что его призыв на некоторое время оставить в силе пошлины на импорт китайских товаров не говорит о проблемах в переговорном процессе.

Отметим, что подписание торгового соглашения между США и Китаем может состояться в июне, поскольку сторонам надо больше времени для согласования всех его положений.

Кроме того, американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по торговому соглашению переносятся с конца марта на более поздний срок, поскольку сторонам нужно больше времени для переговоров. В то же время Мнучин подчеркнул, что США и Китай работают, стараясь прийти к соглашению "как можно скорее".