ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заявил, что работа над торговой сделкой с Китаем "идет хорошо"

Новости » Политика    22.03.2019 - 15:48
Трамп заявил, что работа над торговой сделкой с Китаем "идет хорошо"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам президента США, проблем в переговорах нет

Президент США Дональд Трамп сказал, что торговые переговоры с Китаем продвигаются и окончательное соглашение, скорее всего, будет заключено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его слова в ходе телевизионного интервью.

Трамп добавил, что его призыв на некоторое время оставить в силе пошлины на импорт китайских товаров не говорит о проблемах в переговорном процессе.

Трамп также сказал, что ждет сохранения 25-процентных пошлин на европейские легкие грузовики на фоне продолжающихся параллельно торговых переговоров с Европейским союзом, однако компании смогут избежать их, если будут строить заводы в США.

"Работа над сделкой идет очень хорошо. Посмотрим, что выйдет", - сказал Трамп телеканалу Fox Business Network. "-Я думаю, сделка, скорее всего, состоится. Я думаю, им это очень нужно".

В ответ на вопрос о том, что означают его комментарии ранее на этой неделе о сохранении американских пошлин на китайские товары еще на какой-то период времени, и свидетельствуют ли они о проблемах в переговорах, Трамп сказал: “Нет, вовсе нет”.

Напомним, ранее сообщалось, что подписание торгового соглашения между США и Китаем может состояться в июне, поскольку сторонам надо больше времени для согласования всех его положений.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по торговому соглашению переносятся с конца марта на более поздний срок, поскольку сторонам нужно больше времени для переговоров. В то же время Мнучин подчеркнул, что США и Китай работают, стараясь прийти к соглашению "как можно скорее".

Сытник назвал абсурдом заявления Луценко о выборах в США Посольство США критикует "неожиданное изменение" устава "Нафтогаза"
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь