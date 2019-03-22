Трамп заявил, что работа над торговой сделкой с Китаем "идет хорошо"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

По словам президента США, проблем в переговорах нет

Президент США Дональд Трамп сказал, что торговые переговоры с Китаем продвигаются и окончательное соглашение, скорее всего, будет заключено. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его слова в ходе телевизионного интервью.

Трамп добавил, что его призыв на некоторое время оставить в силе пошлины на импорт китайских товаров не говорит о проблемах в переговорном процессе.

Трамп также сказал, что ждет сохранения 25-процентных пошлин на европейские легкие грузовики на фоне продолжающихся параллельно торговых переговоров с Европейским союзом, однако компании смогут избежать их, если будут строить заводы в США.

"Работа над сделкой идет очень хорошо. Посмотрим, что выйдет", - сказал Трамп телеканалу Fox Business Network. "-Я думаю, сделка, скорее всего, состоится. Я думаю, им это очень нужно".

В ответ на вопрос о том, что означают его комментарии ранее на этой неделе о сохранении американских пошлин на китайские товары еще на какой-то период времени, и свидетельствуют ли они о проблемах в переговорах, Трамп сказал: “Нет, вовсе нет”.

Напомним, ранее сообщалось, что подписание торгового соглашения между США и Китаем может состояться в июне, поскольку сторонам надо больше времени для согласования всех его положений.

Ранее глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по торговому соглашению переносятся с конца марта на более поздний срок, поскольку сторонам нужно больше времени для переговоров. В то же время Мнучин подчеркнул, что США и Китай работают, стараясь прийти к соглашению "как можно скорее".