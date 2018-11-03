Трамп закликав Іран зробити "чіткий вибір" перед новою хвилею санкцій

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявив, що США залишаються відкритими до досягнення угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада США, як і раніше, відкрита до укладення нової широкого угоди з Іраном і закликав владу Тегерана зробити "чіткий вибір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У зверненні Трампа сказано, що основна мета США - змусити режим Ірану зробити чіткий вибір.

"Або припинити свою зловмисну поведінку, або продовжити шлях до економічної катастрофи", - сказано в заяві.

Президент США наполягає, що вони залишаються відкритими до досягнення нової всеосяжної угоди з Іраном, яка зможе назавжди заблокувати їм шлях до ядерної зброї.

"Поки цього не станеться наші історичні санкції будуть залишатися в силі", - сказав Трамп в заяві.

Також він підкреслив, що США вводять санкції не проти "багатостраждального іранського народу", а проти "режиму і його загрозливих дій".

"Ми закликаємо режим відмовитися від своїх ядерних амбіцій, змінити зловмисну поведінку, поважати права своїх громадян і повернутися за стіл переговорів. Ми розраховуємо на співпрацю наших союзників і партнерів у цих зусиллях", - заявив Трамп.

Нагадаємо, США відновлять всі санкції проти Ірану з 5 листопада. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео і глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин офіційно оголосила в п'ятницю про відновлення всіх санкцій проти Ірану з 5 листопада.