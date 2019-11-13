Трамп призвал ЕС сотрудничать с Турцией по беженцах из Сирии

Европейский союз должен сотрудничать с Турцией в вопросе беженцев из Сирии, так как они могут оказаться на территории стран Европы. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с турецким лидером Раджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

По словам Трампа, сейчас в Турции находятся 4 миллиона беженцев из Сирии, но они могут оказаться на территории стран Евросоюза, если Брюссель не начнет сотрудничать с Анкарой по этому вопросу.

"Если Турция отпустит этих людей, то они отправятся в Европу. Поэтому Европа должна участвовать в этом вопросе", - подчеркнул глава Белого дома.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "открыть ворота" в Европу для сирийских беженцев, если Евросоюз не предоставит Анкаре дополнительную международную поддержку. Также Эрдоган призвал страны ЕС предоставить дополнительную финансовую поддержку.

Кроме того, недавно Эрдоган также пригрозил, что вернет в Европу заключенных боевиков "Исламского государства". Этими угрозами Эрдоган отреагировал на наложенные на Турцию санкции за добычу газа на побережье Кипра. Эрдоган подчеркнул, что Анкара будет высылать боевиков на родину, даже несмотря на отказ стран.