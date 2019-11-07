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Эрдоган планирует "открыть ворота" в Европу мигрантам

Новости » Политика     07.11.2019 - 22:03
Эрдоган планирует "открыть ворота" в Европу мигрантам
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Эрдоган призвал страны ЕС оказать дополнительную финансовую поддержку. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал "открыть ворота" в Европу для миллионов мигрантов, если не будет оказана дополнительная международная поддержка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что свою угрозу Эрдоган озвучил после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (в разгар миграционного кризиса 2015 года отказался принять просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки).

"Независимо от того, будет ли поддержка, мы будем продолжать принимать мигрантов, но только до определенного момента. Если мы увидим, что это не работает, как я уже говорил ранее, у нас не останется другого выбора, кроме как открыть ворота. Если мы откроем ворота, понятно, куда они пойдут", - сказал он.

Также он призвал страны ЕС оказать дополнительную финансовую поддержку.

Напомним, Турция готова расширить территорию "безопасной зоны" на северо-востоке Сирии. Как сообщил Эрдоган, расширение "безопасной зоны" возможно в случае нападения на турецких военных со стороны курдских сил с приграничной территории.

Ранее РБК-Украина писало, что в пятницу в Сирии начнется совместное патрулирование территорий турецкими и российскими военными. При этом Эрдоган сообщил, что курдские силы не вывели свои войска на необходимое расстояние от "безопасной зоны", как это было договорено в соглашении о прекращении огня.

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