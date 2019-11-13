Трамп закликав ЄС співпрацювати з Туреччиною щодо біженців з Сирії

Європейський союз повинен співпрацювати з Туреччиною в питанні біженців з Сирії, так як вони можуть опинитися на території країн Європи. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з турецьким лідером Раджепом Тайїпом Ердоганом в Білому домі.

За словами Трампа, зараз в Туреччині перебувають 4 мільйони біженців з Сирії, але вони можуть опинитися на території країн Євросоюзу, якщо Брюссель не почне співпрацювати з Анкарою з цього питання.

"Якшо Туреччина відпустить цих людей, то вони відправляться в Європу. Тому Європа повинна брати участь в цьому питанні", - наголосив глава Білого дому.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв "відкрити ворота" в Європу для сирійських біженців, якщо Євросоюз не надасть Анкарі додаткову міжнародну підтримку. Також Ердоган закликав країни ЄС надати додаткову фінансову підтримку.

Крім того, нещодавно Ердоган також пригрозив, що поверне в Європу ув'язнених бойовиків "Ісламської держави". Цими погрозами Ердоган відреагував на накладені на Туреччину санкції через добування газу на побережжі Кіпру. Ердоган наголосив, що Анкара висилатиме бойовиків на батьківщину, навіть попри відмову країн.