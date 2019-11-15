Трамп призвал демократов извиниться за процесс импичмента

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии, начавшие процедуру импичмента, должны извиниться. Об этом он сказал во время выступления на предвыборном митинге в Луизиане.

Трамп сделал такое заявление из-за обвинения его со стороны демократов в том, что он приказал задержать военную помощь Украине из-за дела семьи Байденов.

"Демократы должны принести извинения США: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что "посол США Гордон Сондленд НЕ связывает финансовую военную помощь с просьбой к Украине начать расследование в отношении бывшего Джо Байдена и его сын Хантера Байдена", - сказал Трамп.

Также он добавил, что посол Сондленд не сказал Трампу о связи между помощью и расследованием.

Напомним, сотрудник посольства Соединенных Штатов в Киеве слышал телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и послом США в Европейском союзе Гордоном Сондлендом, в котором обсуждалась необходимость проведения Украиной "расследований". Разговор услышал помощник временно поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

Вторым дипломатом, который услышал телефонный разговор, была Сурия Джаянти - сотрудник американской дипломатической миссии в Киеве. Показания дипломатов, которые стали прямыми свидетелями разговора Трампа с Сондлендом, могут стать недостающим звеном для предъявления Трампу обвинений.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Белый дом приложил немало усилий на поддержку Украины, в том числе предоставив оружие и поддержав антикоррупционные реформы в стране.

В сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.