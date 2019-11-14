Сотрудник посольства США в Киеве слышал разговор между Трампом и Сондлендом о расследованиях, - AP

Фото: Дональд Трампа (Getty Images)

Вторым дипломатом, который услышал телефонный разговор, была Сурия Джаянти

Сотрудник посольства Соединенных Штатов в Киеве слышал телефонный разговор между президентом Дональдом Трампом и послом США в Европейском союзе, в котором обсуждалась необходимость проведения Украиной "расследований". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как отмечается, телефонный разговор Трампа с Гордоном Сондлендом, который состоялся 26 июля - на следующий день после звонка Трампа президенту Владимиру Зеленскому, впервые всплыл в показаниях временно поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

Тейлор сообщил, что его помощник услышал телефонную беседу, в которой Трамп спросил Сондленда о "расследованиях". На что получил ответ, что Украина готова "идти вперед".

По данным источника издания, вторым дипломатом, который услышал телефонный разговор, была Сурия Джаянти - сотрудник американской дипломатической миссии в Киеве.

Трамп заявляет, что не помнит о телефонном разговоре 26 июля.

"Нет, совсем нет, даже немного", - сказал американский президент.

Показания дипломатов, которые стали прямыми свидетелями разговора Трампа с Сондлендом, могут стать недостающим звеном для предъявления Трампу обвинений.

Напомним, в Конгрессе США начались первые открытые показания о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа. Сеодня докладывали глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель государственного секретаря Джордж Кент.

Отметим, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.