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Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Вашингтон, Среда 13 января 2021 21:25
Трамп призвал американцев не прибегать к насилию
Фото: Дональд Трамп (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев не прибегать к насилию. Он призвал жителей США помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие в стране.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"В свете сообщений о новых демонстрациях я призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить спокойствие", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе акция протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа переросла в беспорядки и прорыв в Капитолий. Во время беспорядков правоохранители обнаружили две самодельные бомбы, одну из них - вблизи офиса Республиканской партии.

Кроме того, позднее американская полиция рассказала, что после беспорядков вблизи Капитолия нашли автомобиль с бомбами и оружием. Владелец автомобиля участвовал в штурме Капитолия.

Добавим, ФБР проверяет информацию о намерениях убийства конгрессменов во время беспорядков в Вашингтоне.

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Новости Украины В мире Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки

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