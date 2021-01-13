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Трамп закликав американців не вдаватися до насильства

Вашингтон, Середа 13 січня 2021 21:25
Трамп закликав американців не вдаватися до насильства
Фото: Дональд Трамп (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав американців не вдаватися до насильства. Він закликав жителів США допомогти знизити напруженість і забезпечити спокій в країні.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

"У світлі повідомлень про нові демонстрації я закликаю не допускати ніякого насильства, порушення закону і вандалізму. Я закликаю всіх американців допомогти знизити напруженість і забезпечити спокій", - заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення та прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили дві саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Крім того, пізніше американська поліція розповіла, що після заворушень поблизу Капітолія знайшли автомобіль з бомбами та зброєю. Власник автомобіля брав участь у штурмі Капітолія.

Додамо, ФБР перевіряє інформацію щодо намірів вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

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Новини України В світі Дональд ТрампСполучені Штати Америки

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