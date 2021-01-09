После беспорядков в США возле Капитолия нашли автомобиль с бомбами

Фото: беспорядки возле Капитолия США (GettyImages)

Американская полиция рассказала, что после беспорядков в Вашингтоне возле Капитолия обнаружили загруженный бомбами и оружием пикап. Автомобиль принадлежит жителю Алабамы Лонни Лерою Коффману, которого арестовали за участие в беспорядках.

Об этом сообщил телеканал CNN.

В автомобиле, который был припаркован недалеко от офиса республиканцев, правоохранители нашли 11 самодельных бомб, штурмовую винтовку и пистолет. Во время задержания у Коффмана обнаружили еще два пистолета 9-го и 22-го калибров. Ни одно оружие не было зарегистрировано на него.

Сейчас Коффман находится под стражей по обвинению в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношения оружия без лицензии. Обвинения в отношении бомб федеральный защитник Коффмана комментировать отказался.

Напомним, в среду в США проходила акция протеста сторонников президента Трампа возле Капитолия, которая переросла в беспорядки. В ходе беспорядков протестующие ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.

Как писало РБК-Украина, в тот день в районе Капитолия правоохранители обнаружили две самодельные бомбы. Взрывные устройства оказались настоящими, поэтому их пришлось взрывать.

Кроме того, Федеральное бюро расследований проверяет информацию о планах относительно убийства конгрессменов во время беспорядков в Вашингтоне.