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Трамп приостановил удары по Ирану ради дипломатии, - посол США

20:11 26.07.2026 Вс
1 мин
В Вашингтоне предупредили, чем рискует Иран, если не оценит этот жест
aimg Валерия Абабина
Трамп приостановил удары по Ирану ради дипломатии, - посол США Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Соединенные Штаты приостановили удары по Ирану, продолжавшиеся 13 ночей подряд. Посол США в ООН Майк Уолц объяснил, с чем связана пауза в атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Майк Уолц прокомментировал паузу в американских ударах по Ирану, которые приостановились после 13 ночей бомбардировок подряд.

По его словам, таким образом президент Дональд Трамп предоставляет Тегерану "пространство для дипломатии".

"Он дает переговорам определенное пространство, дает им немного свободы", - сказал посол.

Волц не раскрыл детали о характере переговоров. При этом в течение выходных наблюдалось затишье в боевых действиях между Ираном и Соединенными Штатами.

В то же время, по данным Fox News, морская блокада Ирана остается в силе, несмотря на паузу в ударах.

Отвечая на вопрос об этой паузе, чиновник администрации Трампа заявил, что президент "всегда четко заявлял, что предпочитает дипломатию, но он показал Ирану, что произойдет, если тот не подойдет к переговорам серьезно".

Напомним, конфликт между США и Ираном обострился в начале июля после атак Ирана на торговые суда в Ормузском проливе, через которые Вашингтон начал ответные удары.

20 июля американские военные начали новую волну атак – тогда бомбардировки продолжались девятую ночь подряд.

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