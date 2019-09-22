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Трамп признал, что обсуждал с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена

Новости » Политика    22.09.2019 - 20:59
Трамп признал, что обсуждал с Зеленским коррупцию и упоминал Байдена
Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте Байдена

Президент США Дональд Трамп признал, что во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте своего конкурента на выборах в 2020 году Джо Байдена. Об этом Трамп заявил перед поездкой в Техас и Огайо, сообщает USA Today.

По его словам, разговор с Зеленский был о коррупции в Украине.

"Разговор в основном был о коррупции - о всей коррупции, а также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине", - сказал Трамп, добавив, что считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".

Кроме того, лидер США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.

Напомним, РБК-Украина писало, что председатель комитета по разведке палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если давление Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.

Добавим, The Wall Street Journal обнародовала данные, чтр Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

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Новости Украины Дональд Трамп
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