Трамп визнав, що обговорював з Зеленським корупцію і згадував Байдена

Фото: Дональд Трамп (un.org)

Трамп визнав, що під час телефонної розмови з Зеленським обговорював корупцію і згадував у цьому контексті Байдена

Президент США Дональд Трамп визнав, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював корупцію і згадував у цьому контексті свого конкурента на виборах в 2020 році Джо Байдена. Про це Трамп заявив перед поїздкою в Техас і Огайо, повідомляє USA Today.

За його словами, розмова з Зеленський був про корупцію в Україні.

"Розмова в основному була про корупцію - про всю корупцію, а також про те, що ми не хочемо, щоб наші люди, такі як колишній віце-президент Байден і його син, створювали корупцію в Україні", - сказав Трамп, додавши, що вважає цей заклик по боротьбі з корупцією "абсолютно ідеальним".

Крім того, лідер США додав, що у нього немає проблем з тим, щоб його адвокат Рудольф Джуліані дав свідчення Конгресу.

Дональд Трамп розповів про деталі своєї розмови з Володимиром Зеленським @ZelenskyyUa pic.twitter.com/zmW7Yweb5D — Голос Америки (@chastime) September 22, 2019

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що голова комітету з розвідки палати представників, представник Демократичної партії Адам Шифф заявив, що якщо тиск Трампа на Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом з ситуації.

Додамо, The Wall Street Journal оприлюднила дані, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.