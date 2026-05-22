Трамп призначив в.о. голови Нацрозвідки США: що про нього відомо

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард залишає свою посаду 30 червня. Новим виконувачем обов'язків глави відомства стане ветеран ЦРУ Аарон Лукас.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.
За словами Дональда Трампа, Тулсі Габбард змушена покинути адміністрацію через важку хворобу чоловіка. Її чоловікові Аврааму нещодавно поставили діагноз рідкісної форми раку кісток, тому вона планує повністю присвятити себе родині та боротьбі за його здоров'я.
Президент США підкреслив, що Габбард "проделала неймовірну роботу" на своїй посаді, і команді буде її не вистачати.
З 1 липня виконувати обов'язки директора Національної розвідки США буде Аарон Лукас.
Наразі він обіймає посаду головного заступника директора відомства, а також є досвідченим ветераном ЦРУ.
Вона офіційно повідомила президента про звільнення під час зустрічі в Овальному кабінеті, а її останній день на посаді запланований на 30 червня 2026 року.
Причиною відставки є важка хвороба її чоловіка, у якого діагностували рідкісну форму раку кісток. Габбард наголосила, що хоче підтримати його у боротьбі з недугою і забезпечить плавний перехід повноважень наступнику.
Кадрові зміни відбуваються на тлі підготовки США до масштабних міжнародних подій. Зокрема, у липні в Анкарі відбудеться зустріч лідерів Альянсу, де обговорюватимуть позицію Вашингтона.
Раніше держсекретар Марко Рубіо зазначав, що Трамп розчарований НАТО через реакцію блоку на операції на Близькому Сході, тому майбутній саміт в Туреччині може стати одним із найважливіших в історії.