Трамп назначил и.о. главы Нацразведки США: что о нем известно

Причина отставки Габбард

По словам Дональда Трампа, Тулси Габбард вынуждена покинуть администрацию из-за тяжелой болезни мужа. Ее мужу Аврааму недавно поставили диагноз редкой формы рака костей, поэтому она планирует полностью посвятить себя семье и борьбе за его здоровье.

Президент США подчеркнул, что Габбард "проделала невероятную работу" на своей должности, и команде будет ее не хватать.

Новый руководитель Нацразведки

С 1 июля исполнять обязанности директора Национальной разведки США будет Аарон Лукас.

Сейчас он занимает должность главного заместителя директора ведомства, а также является опытным ветераном ЦРУ.