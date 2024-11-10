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У Франції стурбовані можливою роллю Маска в майбутній адміністрації Трампа

Париж, Неділя 10 листопада 2024 15:45
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У Франції стурбовані можливою роллю Маска в майбутній адміністрації Трампа Фото: Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Франції стурбовані можливою роллю мільярдера Ілона Маска у майбутній адміністрації Дональда Трампа. Париж нагадав про важливість демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в інтерв'ю Le Parisien.

"Будемо сподіватися, що він не зробить з американською демократією те, що він зробив з Twitter. Демократія - це крихкий скарб", - сказав Барро, коментуючи можливе призначення Маска в адміністрацію Трампа.

При цьому глава МЗС Франції наголосив, що партнери не погодяться з тим, щоб публічні дебати перемістилися в дерегульовані соціальні мережі "в руки особливих груп інтересів, чи то американських, чи то китайських".

Міністр також закликав не "повторювати долю американських демократів" та повернутись до "витоків демократії: влади і відповідальності за громадян".

Маск може отримати посаду у Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск був одним з найвідоміших прихильників перевиборної кампанії республіканця Дональда Трампа. Він пожертвував Трампу чималі суми на виборчі перегони і брав участь у мітингах.

Раніше з'явилася інформація, що Ілон Маск може отримати посаду у майбутній адміністрації Дональда Трампа. Мільярдер заявляв, що буде вимагатиме зменшення скорочення числа федеральних агентств у США, якщо Трамп дасть йому посаду.

За даними Axios, Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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Франція Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Ілон Маск
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