У Франції стурбовані можливою роллю Маска в майбутній адміністрації Трампа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро в інтерв'ю Le Parisien.

"Будемо сподіватися, що він не зробить з американською демократією те, що він зробив з Twitter. Демократія - це крихкий скарб", - сказав Барро, коментуючи можливе призначення Маска в адміністрацію Трампа.

При цьому глава МЗС Франції наголосив, що партнери не погодяться з тим, щоб публічні дебати перемістилися в дерегульовані соціальні мережі "в руки особливих груп інтересів, чи то американських, чи то китайських".

Міністр також закликав не "повторювати долю американських демократів" та повернутись до "витоків демократії: влади і відповідальності за громадян".