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Трамп назначил Келлога спецпосланником в Украине: в чем его задача

Суббота 15 марта 2025 21:08
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Трамп назначил Келлога спецпосланником в Украине: в чем его задача Фото: Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп назначил генерала Кита Келлога спецпосланником в Украине. Теперь он будет напрямую общаться с украинским руководством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Трампа в его соцсети Truth Social.

"Я рад сообщить вам, что генерал Кит Келлогг назначен специальным посланником в Украине. Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, будет работать непосредственно с президентом Зеленским и украинским руководством", - говорится в сообщении.

Трамп отметил, что Келлог хорошо знает украинское руководство, и между сторонами сложились очень хорошие рабочие отношения.

"Поздравляем генерала Келлога", - резюмировал он.

Напомним, что Кит Келлог, будучи спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и России, занимался вопросом завершения войны. Однако на днях, в СМИ появилась информация, что его отстранили от участия в высокоуровневых переговорах о прекращении войны. Причиной стало недовольство Москвы его проукраинской позицией.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Кит Келлог
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