Прихильникам підтримки України не знайшлося місця: кого Трамп візьме у свою адміністрацію

Найбільш послідовні прихильники підтримки України з минулої адміністрації Дональда Трампа не будуть присутні в нинішній.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав директор Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету Володимир Дубовик.

"На цей раз Трамп хоче оточити себе виключно людьми які йому абсолютно вірні та не посміють йому перечити, та в принципі поділяють його підходи. Оскільки Трамп критично ставиться до підтримки України то й таким людям не знаходиться місця в команді", - зазначив Дубовик

За його словами, напевно, більшу вагу будуть мати люди на кшталт Ілона Маска, Такера Карлсона, Девіда Сакса та інших, хто теж не вірить в подальшу підтримку України"

З ним погоджується і директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов: "Я думаю, що Трамп свідомо відмовляється від таких важковаговиків, які можуть йому заперечувати, які можуть мати свою думку і так далі", - сказав експерт.

У новій команді Трампа не буде двох осіб, які вирізнялися "яструбиною" позицією щодо зовнішньої політики.

Це Ніккі Гейлі, постійна представниця США в ООН у 2017-2018 рр. Вона була суперницею Трампа на внутрішньопартійних виборах цього року, тому вважається його особистим ворогом.

Також не займе жодних посад Майк Помпео, державний секретар та директор ЦРУ під час першого президентства Трампа. Що важливо, Помпео є членом ради директорів української компанії "Київстар".