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Трамп відповів, чи вважає чуму в Росії біологічною зброєю

21:10 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Трамп відповів, чи вважає чуму в Росії біологічною зброєю Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Сполучені Штати не вважають чуму у Росії біологічною зброєю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трампа під час спілкування з журналістами.

"Ми так не вважаємо. Ми незабаром це з’ясуємо, але поки що так не вважаємо", - зазначив він.

Трамп також повідомив про те, що росіяни кажуть, що ситуація нібито "повністю під контролем".

Крім того, американського лідера запитали про те, чи відчуває він зараз від Росії те саме, що відчував від Китаю на початку пандемії COVID.

"Китай не багато говорив, і Росія теж не багато говорить. Але вони заявляють, що ситуація повністю під їхнім контролем", - заявив Трамп.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що 25 вересня 28-річна Дар’я Шипілова, яка працювала у науково-дослідному інституті боротьби з чумою в Іркутській області РФ, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

Після цього, 29 вересня, жінку госпіталізували із симптомами тяжкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після цього ЗМІ повідомили, що російського диктатора запідозрили у приховуванні інформації щодо спалаху чуми в Іркутській області.

Зазначимо, США направили Росії дипломатичну ноту через смерть співробітниці лабораторії від чуми. Вашингтон вимагає додаткової інформації, оскільки Москва розкрила дуже мало подробиць.

РБК-Україна писало, що Трамп і російський диктатор скоро проведуть телефонну розмову, щоб обговорити ймовірний випадок легеневої чуми в Іркутській області.

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Російська Федерація Дональд Трамп
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