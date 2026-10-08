Трамп не привітав Путіна з днем народження
Російський диктатор Володимир Путін не отримував жодних привітань від президента США Дональда Трампа з нагоди свого дня народження.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".
"Путін не отримував телеграми від Трампа у день народження", - заявив представник російського диктатора.
Попри це, Пєсков зауважив, що телефонна розмова глави Кремля та очільника Білого дому все ще може відбутися у найближчому майбутньому.
"Затримок у погодженні розмови Путіна та Трампа немає", - сказав він, однак уточнив, що про конкретну дату та час пдосі не домовилися.
Що цікаво, напередодні президент США заявив журналістам, що планує зателефонувати російському диктатору 7 жовтня - тобто у день народження останнього.
"У мене сьогодні запланований дзвінок. Сьогодні день народження Путіна. Упевнений, ви будете його святкувати", - заявив Трамп.
Однак Пєсков стверджує, що вчора глава Білого дому не проводив жодних телефонних переговорів з Путіним.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Трамп анонсував розмову з Путіним і врегулювання ще однієї війни.
Окрім того, президент США зізнався, чи вважає чуму в Росії біологічною зброєю.
Також ми писали, що Трамп заявив про швидке завершення російсько-української війни.