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Трамп не поздравил Путина с днем рождения

11:36 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Капитонова
Трамп не поздравил Путина с днем рождения Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин не получал никаких поздравлений от президента США Дональда Трампа по случаю своего дня рождения.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения", - заявил представитель российского диктатора.

Тем не менее, Песков отметил, что телефонный разговор главы Кремля и главы Белого дома все еще может состояться в ближайшем будущем.

"Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет", - сказал он, однако уточнил, что о конкретной дате и времени до сих пор не договорились.

Что интересно, накануне президент США заявил журналистам, что планирует позвонить российскому диктатору 7 октября - то есть в день рождения последнего.

"У меня сегодня запланирован звонок. Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы будете его праздновать", - заявил Трамп.

Однако Песков утверждает, что вчера глава Белого дома не проводил никаких телефонных переговоров с Путиным.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Трамп анонсировал разговор с Путиным и урегулирование еще одной войны.

Кроме того, президент США признался, считает ли чуму в России биологическим оружием.

Также мы писали, что Трамп заявил о быстром завершении российско-украинской войны.

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