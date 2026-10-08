Трамп не поздравил Путина с днем рождения

Российский диктатор Владимир Путин не получал никаких поздравлений от президента США Дональда Трампа по случаю своего дня рождения.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " ТАСС ".

"Путин не получал телеграммы от Трампа в день рождения", - заявил представитель российского диктатора.

Тем не менее, Песков отметил, что телефонный разговор главы Кремля и главы Белого дома все еще может состояться в ближайшем будущем.

"Задержек в согласовании разговора Путина и Трампа нет", - сказал он, однако уточнил, что о конкретной дате и времени до сих пор не договорились.

Что интересно, накануне президент США заявил журналистам, что планирует позвонить российскому диктатору 7 октября - то есть в день рождения последнего.

"У меня сегодня запланирован звонок. Сегодня день рождения Путина. Уверен, вы будете его праздновать", - заявил Трамп.

Однако Песков утверждает, что вчера глава Белого дома не проводил никаких телефонных переговоров с Путиным.