Нагадаємо, 1 серпня західні країни провели обмін ув'язненими з Росією. Москва звільнила засуджених журналістів, громадян США та Німеччини, а також ув'язнених з політичних мотивів російських опозиціонерів.

Зокрема до США повернулися кореспондент The Wall Street Journal Еван Гершкович, російсько-американська журналістка "Радіо Свобода" Алсу Курмашева та колишній морпіх Пол Вілан.

Захід передав Москві російських шпигунів, співробітників ФСБ під прикриттям та кілерів. Зокрема, Німеччина видала Росії Вадима Красікова, який отримав там довічне ув'язнення за вбивство у 2019 році колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Переговори щодо обміну тривали понад два роки. Зокрема обговорювалося звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.

Симпатії Трампа до Путіна

Трамп неодноразово висловлював симпатії до російського диктатора (наприклад, називаючи його "кращим лідером, ніж Обама"), і напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну (дії Путіна на Донбасі він називав "геніальними"), і навіть після початку великої війни (Трамп знову заявив, що Путін гідний більшої довіри, ніж американська розвідка).

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