Напомним, 1 августа западные страны произвели обмен заключенными с Россией. Москва освободила осужденных журналистов, граждан США и Германии, а также заключенных по политическим мотивам российских оппозиционеров.

В частности, в США вернулись корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, российско-американская журналистка "Радио Свобода" Алсу Курмашева и бывший морпех Пол Уилан.

Запад передал Москве российских шпионов, сотрудников ФСБ под прикрытием и киллеров. В частности, Германия выдала России Вадима Красикова, получившего там пожизненное заключение за убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Переговоры по обмену продолжались более двух лет. В частности, обсуждалось увольнение российского оппозиционера Алексея Навального.

Симпатии Трампа к Путину

Трамп неоднократно выражал симпатии к российскому диктатору (например, называя его "лучшим лидером, чем Обама"), и накануне полномасштабного российского вторжения в Украину (действия Путина на Донбассе он называл "гениальными"), и даже после начала большой войны (Трамп снова заявил, что Путин достоин большего доверия, чем американская разведка).

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