Трамп привітав новообраного президента Польщі та назвав його своїм союзником

Президентські вибори у Польщі

Нагадаємо, 2 червня у Польщі пройшов другий тур президентських виборів. Після підрахунку 100 відсотків голосів переможцем виборів став кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький. За даними Державної виборчої комісії, він набрав 50,89% підтримки виборців, або 10 606 628 голосів.

Його суперник у другому турі, представник "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, набрав 49,11% або ж 10 237 177 голосів. У виборчій комісії повідомили, що різниця між кандидатами становила менше двох відсотків, або ж близько 370 тисяч голосів.

Детальніше про те, що перемога Навроцького означає для України та чи зможе новий президент вплинути на інтеграцію України до Євросоюзу і НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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