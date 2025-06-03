Трамп поздравил новоизбранного президента Польши и назвал его своим союзником

Президентские выборы в Польше

Напомним, 2 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов. После подсчета 100 процентов голосов победителем выборов стал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. По данным Государственной избирательной комиссии, он набрал 50,89% поддержки избирателей, или 10 606 628 голосов.

Его соперник во втором туре, представитель "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набрал 49,11% или же 10 237 177 голосов. В избирательной комиссии сообщили, что разница между кандидатами составляла менее двух процентов, или же около 370 тысяч голосов.

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