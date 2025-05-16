Трамп припустив, що може обговорити з Путіним "режим тиші" по телефону

Зустріч Трампа та Путіна

Нещодавно президент Володимир Зеленський погодився на прямі переговори з Росією, як пропонував диктатор Путін. Водночас український лідер зауважив, що говоритиме виключно з головою Кремля та чекатиме на нього 15 травня у Туреччині. Зрештою, президент Росії проігнорував зустріч й відправив до Стамбула кремлівських чиновників низького рівня.

Вчора ж, 15 травня, Трамп заявив, що не очікує жодних зрушень у переговорах щодо України, поки він особисто не зустрінеться з диктатором Путіним.

Тим часом заступник помічника президента США і старший директор з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка відзначив, що зустріч Трампа й Путіна відбудеться, коли настане відповідний момент. Зокрема додав, що їх зустріч є "неминучою".

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