Встреча Трампа и Путина встретилась с Трампом и Путиным

Недавно президент Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с Россией, как предлагал диктатор Путин. В то же время украинский лидер отметил, что будет говорить исключительно с главой Кремля и будет ждать его 15 мая в Турции. В конце концов, президент России проигнорировал встречу и отправил в Стамбул кремлевских чиновников низкого уровня.

Вчера же, 15 мая, Трамп заявил, что не ожидает никаких сдвигов в переговорах по Украине, пока он лично не встретится с диктатором Путиным.

Между тем заместитель помощника президента США и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка отметил, что встреча Трампа и Путина состоится, когда наступит подходящий момент. В частности добавил, что их встреча является "неизбежной".

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