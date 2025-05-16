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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп предположил, что может обсудить с Путиным "режим тишины" по телефону

Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп предположил, что может позвонить диктатору Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение огня между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует CNN.

Во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One американский лидер также заявил, что он должен встретиться с Путиным.

"Я думаю, что мы решим эту проблему, а может и нет, но по крайней мере мы будем знать. А если не решим, это будет очень интересно", - добавляет CNN.

Встреча Трампа и Путина встретилась с Трампом и Путиным

Недавно президент Владимир Зеленский согласился на прямые переговоры с Россией, как предлагал диктатор Путин. В то же время украинский лидер отметил, что будет говорить исключительно с главой Кремля и будет ждать его 15 мая в Турции. В конце концов, президент России проигнорировал встречу и отправил в Стамбул кремлевских чиновников низкого уровня.

Вчера же, 15 мая, Трамп заявил, что не ожидает никаких сдвигов в переговорах по Украине, пока он лично не встретится с диктатором Путиным.

Между тем заместитель помощника президента США и старший директор по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка отметил, что встреча Трампа и Путина состоится, когда наступит подходящий момент. В частности добавил, что их встреча является "неизбежной".

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