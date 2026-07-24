Трамп припустив, що ескалації з Іраном не буде і все закінчиться угодою

Президент США Дональд Трамп заявив, що контакти між Вашингтоном та Іраном продовжуються. Він припускає, що ескалації конфлікту може не бути і все закінчиться угодою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час спілкування з пресою глава Білого дому сказав, що стратегія його адміністрації щодо виходу з війни з Іраном полягатиме або у продовженні військових дій, або в дипломатичній угоді.
"Існує військовий варіант виходу із ситуації, коли ми просто продовжуємо діяти так, як діємо, і навіть можемо збільшити дозу, що призводить до повного виведення з ладу всього організму", - сказав Трамп.
Водночас він зазначив, що є й інший варіант, а саме – просто укласти угоду, до чого нібито й схиляються у Тегерані.
"Або є розумніша стратегія: ви укладаєте угоду, і вони (іранці - ред.) хочуть її укласти. Я просто не думаю, що вони ще готові, але вони хочуть укласти угоду", - стверджує американський лідер.
Крім цього, Трамп сказав, що переговори з Іраном тривають навіть після 13-ї поспіль ночі ударів США, які відбулися в ніч проти 24 липня.
"Ми могли б зробити швидше, що ми можливо, і зробимо або ми можемо вести з ними переговори, чим ми зараз і займаємося. Ми з ними розмовляємо", - повідомив президент.
Також він зазначимо, що на даний момент Тегеран ставиться до ситуації "серйозніше", але це не означає, що сторони досягнуть успіху на переговорах.
На питання, хто з американського боку брав участь у переговорах з іранцями, Трамп сказав, що "переважно всі". Однак він додав, що у них беруть участь віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.
Нагадаємо, на добу ранішеТрамп заявив, що розглядає можливість відновлення масштабної військової операції проти Ірану. За його словами, потенційна операція може виявитися масштабнішою за удари, які були в рамках операції "Епічна лють".
Варто також зазначити, що бойові дії між США та Іраном відновилися на початку липня. Це сталося після того, як Тегеран кілька разів атакував судна в Ормузькій протоці, а Вашингтон завдав ударів у відповідь по іранській території.
Також ми писали, що вчора Трамп розповів, звідки йтимуть гроші на компенсацію тим суднам, які потрапили під іранський удар. За словами лідера США, для цього будуть використані активні заморожені Ірану.