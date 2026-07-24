Трамп припустив, що ескалації з Іраном не буде і все закінчиться угодою

Президент США Дональд Трамп заявив, що контакти між Вашингтоном та Іраном продовжуються. Він припускає, що ескалації конфлікту може не бути і все закінчиться угодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Під час спілкування з пресою глава Білого дому сказав, що стратегія його адміністрації щодо виходу з війни з Іраном полягатиме або у продовженні військових дій, або в дипломатичній угоді.

"Існує військовий варіант виходу із ситуації, коли ми просто продовжуємо діяти так, як діємо, і навіть можемо збільшити дозу, що призводить до повного виведення з ладу всього організму", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що є й інший варіант, а саме – просто укласти угоду, до чого нібито й схиляються у Тегерані.

"Або є розумніша стратегія: ви укладаєте угоду, і вони (іранці - ред.) хочуть її укласти. Я просто не думаю, що вони ще готові, але вони хочуть укласти угоду", - стверджує американський лідер.

Крім цього, Трамп сказав, що переговори з Іраном тривають навіть після 13-ї поспіль ночі ударів США, які відбулися в ніч проти 24 липня.

"Ми могли б зробити швидше, що ми можливо, і зробимо або ми можемо вести з ними переговори, чим ми зараз і займаємося. Ми з ними розмовляємо", - повідомив президент.

Також він зазначимо, що на даний момент Тегеран ставиться до ситуації "серйозніше", але це не означає, що сторони досягнуть успіху на переговорах.

На питання, хто з американського боку брав участь у переговорах з іранцями, Трамп сказав, що "переважно всі". Однак він додав, що у них беруть участь віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.