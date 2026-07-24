ua en ru
Пт, 24 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп припустив, що ескалації з Іраном не буде і все закінчиться угодою

23:35 24.07.2026 Пт
2 хв
Що сказав Трамп про бажання Ірану укласти угоду?
aimg Едуард Ткач
Трамп припустив, що ескалації з Іраном не буде і все закінчиться угодою Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що контакти між Вашингтоном та Іраном продовжуються. Він припускає, що ескалації конфлікту може не бути і все закінчиться угодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час спілкування з пресою глава Білого дому сказав, що стратегія його адміністрації щодо виходу з війни з Іраном полягатиме або у продовженні військових дій, або в дипломатичній угоді.

"Існує військовий варіант виходу із ситуації, коли ми просто продовжуємо діяти так, як діємо, і навіть можемо збільшити дозу, що призводить до повного виведення з ладу всього організму", - сказав Трамп.

Водночас він зазначив, що є й інший варіант, а саме – просто укласти угоду, до чого нібито й схиляються у Тегерані.

"Або є розумніша стратегія: ви укладаєте угоду, і вони (іранці - ред.) хочуть її укласти. Я просто не думаю, що вони ще готові, але вони хочуть укласти угоду", - стверджує американський лідер.

Крім цього, Трамп сказав, що переговори з Іраном тривають навіть після 13-ї поспіль ночі ударів США, які відбулися в ніч проти 24 липня.

"Ми могли б зробити швидше, що ми можливо, і зробимо або ми можемо вести з ними переговори, чим ми зараз і займаємося. Ми з ними розмовляємо", - повідомив президент.

Також він зазначимо, що на даний момент Тегеран ставиться до ситуації "серйозніше", але це не означає, що сторони досягнуть успіху на переговорах.

На питання, хто з американського боку брав участь у переговорах з іранцями, Трамп сказав, що "переважно всі". Однак він додав, що у них беруть участь віце-президент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, на добу ранішеТрамп заявив, що розглядає можливість відновлення масштабної військової операції проти Ірану. За його словами, потенційна операція може виявитися масштабнішою за удари, які були в рамках операції "Епічна лють".

Варто також зазначити, що бойові дії між США та Іраном відновилися на початку липня. Це сталося після того, як Тегеран кілька разів атакував судна в Ормузькій протоці, а Вашингтон завдав ударів у відповідь по іранській території.

Також ми писали, що вчора Трамп розповів, звідки йтимуть гроші на компенсацію тим суднам, які потрапили під іранський удар. За словами лідера США, для цього будуть використані активні заморожені Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
"Краще, ніж воювати 10-20 років": Зеленський зробив заяву про припинення вогню
"Краще, ніж воювати 10-20 років": Зеленський зробив заяву про припинення вогню
Аналітика
Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Простір для компромісів скорочується. Які вимоги висуває МВФ до України