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Трамп допустил, что эскалации с Ираном не будет и все закончится сделкой

23:35 24.07.2026 Пт
2 мин
Что сказал Трамп о желании Ирана заключить сделку?
aimg Эдуард Ткач
Трамп допустил, что эскалации с Ираном не будет и все закончится сделкой Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты между Вашингтоном и Ираном продолжаются. Он допускает, что эскалации конфликта может не быть и все закончится сделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время общения с прессой глава Белого дома сказал, что стратегия его администрации по выходу из войны с Ираном будет заключаться либо в продолжении военных действий, либо в дипломатическом соглашении.

"Существует военный вариант выхода из ситуации, когда мы просто продолжаем действовать так, как действуем, и даже можем увеличить дозу, что приводит к полному выведению из строя всего организма", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что есть и другой вариант, а именно - попросту заключить сделку, к чему якобы и склоняются в Тегеране.

"Либо есть более разумная стратегия: вы заключаете сделку, и они (иранцы - ред.) хотят ее заключить. Я просто не думаю, что они еще готовы, но они хотят заключить сделку", - утверждает американский лидер.

Помимо этого Трамп сказал, что переговоры с Ираном продолжаются даже после 13-й подряд ночи ударов США, которые произошли в ночь на 24 июля.

"Мы могли бы сделать быстрее, что мы возможно, и сделаем, или мы можем вести с ними переговоры, чем мы сейчас и занимаемся. Мы с ними разговариваем", - сообщил президент.

Также он отметим, что на данный момент Тегеран относится к ситуации "более серьезно", но это не значит, что стороны добьются успеха на переговорах.

На вопрос, кто с американской стороны участвовал в переговорах с иранцами, Трамп сказал, что "в основном все". Однако он добавил, что в них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.

Что еще важно знать

Напомним, сутками ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления масштабной военной операции против Ирана. По его словам, потенциальная операция может оказаться масштабнее, чем удары, которые были в рамках операции "Эпическая ярость".

Стоит также отметить, что боевые действия между США и Ираном возобновились в начале июле. Это произошло после того, как Тегеран несколько раз атаковал судна в Ормузском проливе, а Вашингтон нанес ответные удары по иранской территории.

Также мы писали, что вчера Трамп рассказал, откуда будут идти деньги на компенсацию тем суднам, которые попали под иранский удар. По словам лидера США, для этого будут использованы замороженные активны Ирана.

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