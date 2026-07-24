Трамп допустил, что эскалации с Ираном не будет и все закончится сделкой

Президент США Дональд Трамп заявил, что контакты между Вашингтоном и Ираном продолжаются. Он допускает, что эскалации конфликта может не быть и все закончится сделкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Во время общения с прессой глава Белого дома сказал, что стратегия его администрации по выходу из войны с Ираном будет заключаться либо в продолжении военных действий, либо в дипломатическом соглашении.

"Существует военный вариант выхода из ситуации, когда мы просто продолжаем действовать так, как действуем, и даже можем увеличить дозу, что приводит к полному выведению из строя всего организма", - сказал Трамп.

В то же время он отметил, что есть и другой вариант, а именно - попросту заключить сделку, к чему якобы и склоняются в Тегеране.

"Либо есть более разумная стратегия: вы заключаете сделку, и они (иранцы - ред.) хотят ее заключить. Я просто не думаю, что они еще готовы, но они хотят заключить сделку", - утверждает американский лидер.

Помимо этого Трамп сказал, что переговоры с Ираном продолжаются даже после 13-й подряд ночи ударов США, которые произошли в ночь на 24 июля.

"Мы могли бы сделать быстрее, что мы возможно, и сделаем, или мы можем вести с ними переговоры, чем мы сейчас и занимаемся. Мы с ними разговариваем", - сообщил президент.

Также он отметим, что на данный момент Тегеран относится к ситуации "более серьезно", но это не значит, что стороны добьются успеха на переговорах.

На вопрос, кто с американской стороны участвовал в переговорах с иранцами, Трамп сказал, что "в основном все". Однако он добавил, что в них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.