Трамп припинив усі торговельні переговори з Канадою: що він назвав "шахрайською рекламою"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа на Truth Social.

Так, Дональда Трампа розізлила реклама в Канаді у якій, за його словами, було використано образ покійного президента Рональда Рейгана, що нібито висловлювався проти американських тарифів.

“З огляду на їхню кричущу поведінку, ВСІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ З КАНАДОЮ ЦИМ ПРИПИНЯЮТЬСЯ”, – написав Трамп на платформі Truth Social.

Причина скандалу

Інцидент розгорівся після того, як в Канаді з’явилася політична реклама, у якій використали архівні кадри з виступу Рейгана, змонтовані таким чином, що виглядало, ніби він критикує політику тарифів, яку нині проводить адміністрація Трампа. Саме тому американський президент назвав цей ролик "брехливим і неповажним до пам’яті великого лідера США".

Реакція Канади

Уряд Канади поки жодним чином офіційно не прокоментував заяву Трампа.

При цьому джерела в Оттаві, цитовані телеканалом CBC News, повідомляють, що канадська сторона "здивована емоційною реакцією" Білого дому та сподівається на "відновлення діалогу найближчим часом".

Варто нагадати, що відносини між Трампом і Канадою дуже сильно охололи після його повернення до влади. Ще б пак, Трамп неодноразово звинувачував Оттаву у “несправедливій торговельній політиці" та "економічному паразитуванні" на американському ринку.

У вересні він навіть заявив, що "Канада використовує США, як банкомат", що викликало гостру реакцію з боку канадських політиків.

Що поставлено на карту

США та Канада є одними з найбільших торговельних партнерів у світі: обсяг двосторонньої торгівлі у 2024 році перевищив 800 мільярдів доларів.

Найбільш чутливими галузями для обох сторін є:

автомобільна промисловість;

енергетика (зокрема експорт нафти та газу з Канади);

сільське господарство;

високотехнологічний сектор.

Експерти зазначають, що призупинення переговорів може створити серйозну напругу на ринку й поставити під загрозу кілька двосторонніх угод, які планували підписати до кінця року.