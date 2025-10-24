Трамп прекратил все торговые переговоры с Канадой: что он назвал "мошеннической рекламой"
Президент США Дональд Трамп объявил о полном прекращении торговых переговоров с Канадой из-за "мошеннической рекламы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа на Truth Social.
Так, Дональда Трампа разозлила реклама в Канаде в которой, по его словам, был использован образ покойного президента Рональда Рейгана, который якобы высказывался против американских тарифов.
"Учитывая их вопиющее поведение, ВСЕ ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С КАНАДОЙ ЭТИМ ПРЕКРАЩАЮТСЯ", - написал Трамп на платформе Truth Social.
Причина скандала
Инцидент разгорелся после того, как в Канаде появилась политическая реклама, в которой использовали архивные кадры из выступления Рейгана, смонтированные таким образом, что выглядело, будто он критикует политику тарифов, которую сейчас проводит администрация Трампа. Именно поэтому американский президент назвал этот ролик "лживым и неуважительным к памяти великого лидера США".
Реакция Канады
Правительство Канады пока никак официально не прокомментировало заявление Трампа.
При этом источники в Оттаве, цитируемые телеканалом CBC News, сообщают, что канадская сторона "удивлена эмоциональной реакцией" Белого дома и надеется на "возобновление диалога в ближайшее время".
Стоит напомнить, что отношения между Трампом и Канадой очень сильно охладели после его возвращения к власти. Еще бы, Трамп неоднократно обвинял Оттаву в "несправедливой торговой политике" и "экономическом паразитировании" на американском рынке.
В сентябре он даже заявил, что "Канада использует США, как банкомат", что вызвало острую реакцию со стороны канадских политиков.
Что поставлено на карту
США и Канада являются одними из крупнейших торговых партнеров в мире: объем двусторонней торговли в 2024 году превысил 800 миллиардов долларов.
Наиболее чувствительными отраслями для обеих сторон являются:
- автомобильная промышленность;
- энергетика (в частности экспорт нефти и газа из Канады);
- сельское хозяйство;
- высокотехнологичный сектор.
Эксперты отмечают, что приостановка переговоров может создать серьезное напряжение на рынке и поставить под угрозу несколько двусторонних соглашений, которые планировали подписать до конца года.
Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни всего несколько недель назад посещал Вашингтон для обсуждения нового торгового соглашения. Во время визита он называл отношения между странами "ключевыми для экономической стабильности Северной Америки".
Тогда Дональд Трамп заучил, что США и Канада совместно работают над системой ПВО "Золотой купол".