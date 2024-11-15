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Трамп не припинить постачання зброї та допомоги в Україну, - Politico

Фото: кандидат в президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Новообраний президент Дональд Трамп не позбавлятиме Україну ні зброї, ні допомоги. Навіть попри те, що він хоче швидкого завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

 

Зауважимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський сам заявив, що за адміністрації обраного президента Трампа війна Росії проти України завершиться швидше.

Ба більше, за словами джерела Fox News, Дональд Трамп незабаром може призначити спецпредставника з питань миру в Україні. Він повинен буде очолити переговори з Росією про припинення війни.

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