Трамп не припинить постачання зброї та допомоги в Україну, - Politico

Зауважимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський сам заявив, що за адміністрації обраного президента Трампа війна Росії проти України завершиться швидше.

Ба більше, за словами джерела Fox News, Дональд Трамп незабаром може призначити спецпредставника з питань миру в Україні. Він повинен буде очолити переговори з Росією про припинення війни.

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