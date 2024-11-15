Трамп не прекратит поставки оружия и помощи в Украину, - Politico

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский сам заявил, что при администрации избранного президента Трампа война России против Украины завершится быстрее.

Более того, по словам источника Fox News, Дональд Трамп вскоре может назначить спецпредставителя по вопросам мира в Украине. Он должен будет возглавить переговоры с Россией о прекращении войны.

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