За адміністрації Трампа війна в Україні завершиться швидше, - Зеленський

За адміністрації обраного президента США Дональда Трампа війна Росії проти України завершиться швидше. Однак точної дати немає.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільному" .

За словами Зеленського, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія. В української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

"Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп - ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув", - зазначив президент.

Глава держави також розповів, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією.

"Ми - незалежна країна. І ми під час цієї війни - і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами - довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює", - наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше".

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", - зазначив Зеленський.