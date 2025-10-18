Росіяни вдарили по Лозовій на Харківщині: горить будинок, постраждали жінки
Російські окупанти ввечері, 18 жовтня, завдали удар по Лозовій, що у Харківській області. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок, постраждалі дві жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Російські війська сьогодні ввечері нанесли удар по житловому сектору міста Лозова, що на Харківщині. Попередньо, постраждали 2 жінки. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники додали, що до ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади.
Чим саме атакували росіяни, наразі невідомо. Однак близько години тому Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливі пуски з ворожої авіації. Як відомо, ворог запускає з літаків авіабомби. Моніторингові канали писали, що за попередніми даними, на Лозову прилетіла модифікована авіаційна бомба.
Удари РФ авіабомбами
Нагадаємо, вчора голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 16 жовтня росіяни вперше з початку повномасштабної війни запустили по Миколаєву дві авіабомби.
"Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами", - сказав він.
У соцмережах писали, що ворог завдав удару авіабомбою, дальність польоту якої становить близько 150 км. Стверджувалося, що ворожа ціль летіла зі швидкістю до 500 км/год.
Також зазначимо, що в червні були чутки, що росіяни вперше намагалися завдати удару авіабомбами по Дніпру.
Пізніше тоді ще керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що РФ використовувала бомбу-ракету "Гром-1". Українські захисники її збили.