Росіяни вдарили по Лозовій на Харківщині: горить будинок, постраждали жінки

Російські окупанти ввечері, 18 жовтня, завдали удар по Лозовій, що у Харківській області. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок, постраждалі дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Чим саме атакували росіяни, наразі невідомо. Однак близько години тому Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливі пуски з ворожої авіації. Як відомо, ворог запускає з літаків авіабомби. Моніторингові канали писали, що за попередніми даними, на Лозову прилетіла модифікована авіаційна бомба.

Надзвичайники додали, що до ліквідації залучені рятувальники, а також офіцер-рятувальник громади.

"Російські війська сьогодні ввечері нанесли удар по житловому сектору міста Лозова, що на Харківщині. Попередньо, постраждали 2 жінки. Пошкоджений приватний будинок, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Удари РФ авіабомбами

Нагадаємо, вчора голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 16 жовтня росіяни вперше з початку повномасштабної війни запустили по Миколаєву дві авіабомби.

"Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами", - сказав він.

У соцмережах писали, що ворог завдав удару авіабомбою, дальність польоту якої становить близько 150 км. Стверджувалося, що ворожа ціль летіла зі швидкістю до 500 км/год.

Також зазначимо, що в червні були чутки, що росіяни вперше намагалися завдати удару авіабомбами по Дніпру.

Пізніше тоді ще керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що РФ використовувала бомбу-ракету "Гром-1". Українські захисники її збили.