Трамп приказал создать флот ледоколов для защиты интересов США в Арктике и Антарктике

Президент США Дональд Трамп распорядился до 2030 года создать ледоколы, которые смогут обеспечить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Арктике и Антарктике. К 2030 году необходимо создать не менее трех тяжелых ледоколов и изучить возможность использования ледоколов среднего класса

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктики и сохранить мощную присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США нужен флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению до 2029 финансовом году", - отметил Трамп.

Согласно распоряжению, до 2030 года необходимо создать не менее трех тяжелых ледоколов и изучить возможность использования ледоколов среднего класса.

Также Трамп поручил определить не менее двух баз в США и двух международных, где смогут швартоваться ледоколы.

Кроме того, он поручил изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров на срок, пока в США не появится собственный ледокольный флот. В меморандуме говорится о 2022-2029 финансовые годы.

Документ адресован руководству Госдепа США, Минфину, Министерству энергетики и Министерству внутренней безопасности.

Отметим, сейчас береговая охрана США располагает тяжелый ледокол Polar Star и средний Healy.

Напомним, в мае 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил о дестабилизирующих действиях России в Арктике. По его словам, Вашингтон будет наращивать военное присутствие в регионе, восстанавливать флот ледоколов и проводить учения в регионе и добавил, что интересы в Арктике у США сложились еще до покупки Аляски.

Ранее в НАТО заявили, что Российская Федерация увеличивает военное присутствие в Арктике.

В ноябре 2019 года Россия провела испытание ракеты в Арктике.

Тогда же в Дании заявили, что геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе.