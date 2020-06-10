Трамп приказал создать флот ледоколов для защиты интересов США в Арктике и Антарктике

Трамп распорядился построить не менее трех тяжелых ледоколов
Президент США Дональд Трамп распорядился до 2030 года создать ледоколы, которые смогут обеспечить постоянное присутствие Соединенных Штатов в Арктике и Антарктике. К 2030 году необходимо создать не менее трех тяжелых ледоколов и изучить возможность использования ледоколов среднего класса
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Чтобы помочь защитить наши национальные интересы в регионах Арктики и Антарктики и сохранить мощную присутствие наших сил безопасности в Арктике вместе с союзниками и партнерами, США нужен флот подготовленных, эффективных и доступных ледоколов, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению до 2029 финансовом году", - отметил Трамп.
Согласно распоряжению, до 2030 года необходимо создать не менее трех тяжелых ледоколов и изучить возможность использования ледоколов среднего класса.
Также Трамп поручил определить не менее двух баз в США и двух международных, где смогут швартоваться ледоколы.
Кроме того, он поручил изучить возможность аренды ледоколов у стран-партнеров на срок, пока в США не появится собственный ледокольный флот. В меморандуме говорится о 2022-2029 финансовые годы.
Документ адресован руководству Госдепа США, Минфину, Министерству энергетики и Министерству внутренней безопасности.
Отметим, сейчас береговая охрана США располагает тяжелый ледокол Polar Star и средний Healy.
Напомним, в мае 2019 года госсекретарь США Майк Помпео заявил о дестабилизирующих действиях России в Арктике. По его словам, Вашингтон будет наращивать военное присутствие в регионе, восстанавливать флот ледоколов и проводить учения в регионе и добавил, что интересы в Арктике у США сложились еще до покупки Аляски.
Ранее в НАТО заявили, что Российская Федерация увеличивает военное присутствие в Арктике.
В ноябре 2019 года Россия провела испытание ракеты в Арктике.
Тогда же в Дании заявили, что геополитическое соперничество США, Китая и России способствует росту напряженности в арктическом регионе.
Автор: Надежда Собенко