Трамп наказав створити флот криголамів для захисту інтересів США в Арктиці і Антарктиці

Трамп розпорядився побудувати не менше трьох важких криголамів
Президент США Дональд Трамп розпорядився до 2030 року створити криголами, які зможуть забезпечити постійну присутність Сполучених Штатів в Арктиці і Антарктиці. До 2030 року необхідно створити не менше трьох важких криголамів і вивчити можливість використання криголамів середнього класу
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
"Щоб допомогти захистити наші національні інтереси в регіонах Арктики й Антарктики і зберегти потужну присутність наших сил безпеки в Арктиці разом з союзниками і партнерами, США потрібен флот підготовлених, ефективних і доступних криголамів, які пройдуть випробування і будуть повністю готові до розміщення до 2029 фінансовому році", - зазначив Трамп.
Згідно з розпорядженням, до 2030 року необхідно створити не менше трьох важких криголамів і вивчити можливість використання криголамів середнього класу.
Також Трамп доручив визначити не менше двох баз у США і двох міжнародних, де зможуть швартуватися криголами.
Крім того, він доручив вивчити можливість оренди криголамів у країн-партнерів на термін, поки в США не з'явиться власний криголамний флот. У меморандумі йдеться про 2022-2029 фінансові роки.
Документ адресований керівництву Держдепу США, Мінфіну, Міністерству енергетики та Міністерству внутрішньої безпеки.
Зазначимо, зараз берегова охорона США має в своєму розпорядженні важкий криголам Polar Star і середній Healy.
Нагадаємо, в травні 2019 держсекретар США Майк Помпео заявив про дестабілізуючі діяї Росії в Арктиці. За його словами, Вашингтон буде нарощувати військову присутність в регіоні, відновлювати флот криголамів і проводити навчання в регіоні і додав, що інтереси в Арктиці у США з'явилися ще до покупки Аляски.
Раніше у НАТО заявили, що Російська Федерація збільшує військову присутність в Арктиці.
У листопаді 2019 Росія провела випробування ракети в Арктиці.
Тоді ж в Данії заявили, що геополітичне суперництво США, Китаю і Росії сприяє зростанню напруженості в арктичному регіоні.
Автор: Надія Собенко