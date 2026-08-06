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Трамп пригрозив в'язницею винним у витоку даних про дефіцит ракет

09:14 06.08.2026 Чт
2 хв
Президент США обурений новою публікацією журналістів
aimg Юлія Капітонова
Трамп пригрозив в'язницею винним у витоку даних про дефіцит ракет Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Американським посадовцям, які "злили" ЗМІ дані про нібито дефіцит ракет в армії США, загрожуватиме ув'язнення.

З таким попередженням виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Truth Social.

Очільник Білого дому публічно прокоментував матеріал видання The New York Times.

У ньому стверджується, що Трамп нібито був незадоволений главою Пентагону Пітом Гегсетом і вимагав пояснень через різке скорочення запасів американських ракет під час війни на Близькому Сході.

Президент США категорично заперечив цю інформацію. Ба більше, він запевнив, що Сполучені Штати мають "величезну кількість" боєприпасів, а виробництво й постачання озброєння здійснюються відповідно до потреб армії.

На тлі цих повідомлень Трамп пригрозив джерелам подібних витоків тривалими тюремними термінами.

За його словами, Білий дім дуже жорстко реагуватиме на поширення такої інформації.

"США мають величезні запаси боєприпасів, особливо окремих їхніх видів. Крім того, у країні за потреби виробляються та постачаються великі обсяги озброєння. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і виробничих підприємств за всю історію нашої країни. Осіб, які здійснили ці зрадницькі витоки інформації, розшукують. Для них домагатимуться тривалих тюремних термінів!" - публічно пригрозив Трамп.

Що відомо про дефіцит ракет у США

Нещодавно CNN поширило інфрмацію про те, що під час війни на Близькому Сході армія США витратила майже 80% своїх ракет до ППО THAAD порівняно з довоєнними показниками.

Ба більше, стверджується, що Штати також не дорахувалися близько 50% ракет-перехоплювачів Patriot.

Згідно з даними Reuters, армія США під час війни з Іраном застосувала майже всі свої високоточні зенітні ракети великої дальності.

Згодом ЗМІ повідомили, що між Трампом та Гегсетом виник конфлікт через дефіцит ракет у США.

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