Трамп пригрозил тюрьмой виновным в утечке данных о дефиците ракет

Американским чиновникам, которые "слили" СМИ данные о якобы дефиците ракет в армии США, будет грозить заключение.

С таким предупреждением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Truth Social.

Глава Белого дома публично прокомментировал материал издания The New York Times.

В нем утверждается, что Трамп якобы был недоволен главой Пентагона Питом Хегсетом и требовал объяснений из-за резкого сокращения запасов американских ракет во время войны на Ближнем Востоке.

Президент США категорически отрицает эту информацию. Более того, он заверил, что Соединенные Штаты имеют "огромное количество" боеприпасов, а производство и поставки вооружения осуществляются в соответствии с потребностями армии.

На фоне этих сообщений Трамп пригрозил источникам подобных утечек длительными тюремными сроками..

По его словам, Белый дом будет очень жестко реагировать на распространение такой информации.

"У США огромные запасы боеприпасов, особенно отдельных их видов. Кроме того, в стране по мере необходимости производятся и поставляются большие объемы вооружений. Оборонные компании строят самое большое количество заводов и производственных предприятий за всю историю нашей страны. Лиц, причастных к этим предательским утечкам информации, разыскивают. Для них будут добиваться длительных тюремных сроков!" - публично пригрозил Трамп.