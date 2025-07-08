Трамп пригрозив Путіну "сюрпризом"

"Ми зараз теж маємо справу з ним. І незадоволені Путіним. Я незадоволений Путіним. Це я вам можу сказати точно прямо зараз, тому що він убиває багато людей. І багато з них - це його солдати. Зараз це вже до 7 тисяч на тиждень. І я незадоволений Путіним", - заявив Трамп.

Журналісти запитали у президента США, чи планує той щось робити з Путіним, щоб якось відреагувати на це почуття незадоволення.

"Ну, я б вам не сказав. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз?" - відповів на це Трамп.

Розмова Трампа з Путіним

Нагадаємо, 3 липня Путін заявив про заплановану розмову з президентом США Дональдом Трампом. Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що Путін і Трамп є цілковито різними людьми, тому між ними мало спільних тем для обговорення.

Також нагадаємо, що попередня розмова між Трампом і Путіним відбулася 4 червня. Путін тоді висловлював невдоволення щодо операції "Павутина", яку провела СБУ. Унаслідок цієї спецоперації були знищені кілька російських стратегічних літаків.

Трамп, у свою чергу, повідомив, що Путін пригрозив ударом у відповідь. Водночас неясно, чи намагався Трамп утримати Путіна від подальшої ескалації.

Напередодні в Росії заявили, що розмова між лідерами була "відвертою та конструктивною". Радник Путіна з міжнародних питань Юрій Ушаков заявив, що обидва "на одній хвилі". За його словами, Путін дав зрозуміти, що Росія не змінить своїх намірів щодо України та «продовжить досягати поставлених цілей.