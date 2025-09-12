Трамп пригрозив Путіну "сильним ударом": терпіння закінчується дуже швидко

Трампа запитали, чи закінчується у нього терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна.

"Так, воно закінчується і дуже швидко, але для танго потрібні двоє. Це дивно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) не хотів. Коли Зеленський хотів, Путін не хотів", - вважає Трамп.

На його думку, зараз Зеленський хоче миру, а Путін - під питанням. І тому США доведеться діяти дуже жорстко.

"Ну, це буде сильний удар у вигляді санкцій щодо банків, а також заходи, пов'язані з нафтою і тарифами. Але я вже зробив це. Я зробив багато чого", - зазначив Трамп, коментуючи запитання про те, як "дотиснути Путіна".

Президент нагадав, що він запровадив 50% тарифи проти Індії, яка була "найбільшим клієнтом Росії". Це було "непростим рішенням", яке викликає розбіжності з Делі.