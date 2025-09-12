UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Трамп пригрозив Путіну "сильним ударом": терпіння закінчується дуже швидко

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США можуть завдати по Росії сильного удару за допомогою санкцій. Метою стануть російська нафта і банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.

Трампа запитали, чи закінчується у нього терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна.

"Так, воно закінчується і дуже швидко, але для танго потрібні двоє. Це дивно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) не хотів. Коли Зеленський хотів, Путін не хотів", - вважає Трамп.

На його думку, зараз Зеленський хоче миру, а Путін - під питанням. І тому США доведеться діяти дуже жорстко.

"Ну, це буде сильний удар у вигляді санкцій щодо банків, а також заходи, пов'язані з нафтою і тарифами. Але я вже зробив це. Я зробив багато чого", - зазначив Трамп, коментуючи запитання про те, як "дотиснути Путіна".

Президент нагадав, що він запровадив 50% тарифи проти Індії, яка була "найбільшим клієнтом Росії". Це було "непростим рішенням", яке викликає розбіжності з Делі.

Погрози Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожує Росії санкціями і тарифами кілька останніх місяців.

Американський лідер навіть встановлював для російського диктатора дедлайн, до якого Росія повинна була укласти з Україною перемир'я. Але після закінчення терміну дедлайну Трамп так і не запроваджував жорсткі санкції і тарифи.

Неназваний дипломат ЄС розповів у коментарі Politico, що Трамп усе ж таки зважився дотиснути Росію за допомогою санкцій.

Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні