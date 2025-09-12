RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трамп пригрозил Путину "сильным ударом": терпение заканчивается очень быстро

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США могут нанести по России сильный удар при помощи санкций. Целью станут российская нефть и банки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Трампа спросили, заканчивается ли у него терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. 

"Да, оно заканчивается и очень быстро, но для танго нужны двое. Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) не хотел. Когда Зеленский хотел, Путин не хотел", - считает Трамп. 

По его мнению, сейчас Зеленский хочет мира, а Путин - под вопросом. И поэтому США придется действовать очень жестко. 

"Ну, это будет сильный удар в виде санкций в отношении банков, а также меры, связанные с нефтью и тарифами. Но я уже сделал это. Я сделал многое", - отметил Трамп, комментируя вопрос о том, как "дожать Путина". 

Президент напомнил, что он ввел 50% тарифы против Индии, которая была "крупнейшим клиентом России". Это было "непростым решением", которое вызывает распол с Дели. 

Угрозы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп угрожает России санкциями и тарифами несколько последних месяцев.

Американский лидер даже устанавливал для российского диктатора дедлайн, до которого Россия должна была заключить с Украиной перемирие. Но после истечение срока дедлайна Трамп так и не вводил жесткие санкции и тарифы.

Неназванный дипломат ЕС рассказал в комментарии Politico, что Трамп все же решился дожать Россию при помощи санкций.

