Трамп пригрозил Путину "сильным ударом": терпение заканчивается очень быстро

Трампа спросили, заканчивается ли у него терпение по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

"Да, оно заканчивается и очень быстро, но для танго нужны двое. Это удивительно. Когда Путин хотел это сделать, Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) не хотел. Когда Зеленский хотел, Путин не хотел", - считает Трамп.

По его мнению, сейчас Зеленский хочет мира, а Путин - под вопросом. И поэтому США придется действовать очень жестко.

"Ну, это будет сильный удар в виде санкций в отношении банков, а также меры, связанные с нефтью и тарифами. Но я уже сделал это. Я сделал многое", - отметил Трамп, комментируя вопрос о том, как "дожать Путина".

Президент напомнил, что он ввел 50% тарифы против Индии, которая была "крупнейшим клиентом России". Это было "непростым решением", которое вызывает распол с Дели.